Пожар на Харьковщине из-за обстрелов: в ГСЧС рассказали, что горело

За минувшие сутки в Харьковской области возник один пожар из-за вражеских ударов, сообщили в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Около 21:15 захватчики ударили из авиации по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады. Управляемая бомба попала за пределами села на открытую территорию и повлекла за собой пожар. Горелая трава на площади 150 кв. Пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 2 единицы техники и 10 спасателей ГСЧС», – написали спасатели.

Всего за сутки в области зафиксировали 19 пожаров, добавили в ГСЧС.