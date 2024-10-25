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Пожар на Харьковщине из-за обстрелов: в ГСЧС рассказали, что горело

Происшествия 07:49   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожар на Харьковщине из-за обстрелов: в ГСЧС рассказали, что горело

За минувшие сутки в Харьковской области возник один пожар из-за вражеских ударов, сообщили в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Около 21:15 захватчики ударили из авиации по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады. Управляемая бомба попала за пределами села на открытую территорию и повлекла за собой пожар. Горелая трава на площади 150 кв. Пострадавших нет. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 2 единицы техники и 10 спасателей ГСЧС», – написали спасатели.

Всего за сутки в области зафиксировали 19 пожаров, добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области возник один пожар из-за вражеских ударов, сообщили в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".