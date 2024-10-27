Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня
У понеділок, 28 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі можливий слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 12 – 14, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів зі знаком «плюс», удень – 10 – 15.
Вітер південно-західний – 5 – 10 м/с.
Читайте також: Сьогодні 27 жовтня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 28 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі можливий слабкий туман.".