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Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня

Погода 20:25   27.10.2024
Олена Нагорна
Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня

У понеділок, 28 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі можливий слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 12 – 14, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів зі знаком «плюс», удень – 10 – 15.

Вітер південно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 28 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі можливий слабкий туман.".