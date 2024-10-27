Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня

У понеділок, 28 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі можливий слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – 12 – 14, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів зі знаком «плюс», удень – 10 – 15.

Вітер південно-західний – 5 – 10 м/с.