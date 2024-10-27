Ночью может быть туман: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября
В понедельник, 28 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью возможен слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — 12 — 14, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов со знаком «плюс», днем — 10 — 15.
Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 28 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью возможен слабый туман.".