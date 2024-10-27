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Ночью может быть туман: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября

Погода 20:25   27.10.2024
Елена Нагорная
Ночью может быть туман: прогноз погоды в Харькове и области на 28 октября

В понедельник, 28 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью возможен слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — 12 — 14, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов со знаком «плюс», днем — 10 — 15.

Ветер юго-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 28 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков, ночью возможен слабый туман.".