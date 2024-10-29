У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 30 жовтня.

«Вночі та вранці 30 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.