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У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 15:09   29.10.2024
Вікторія Яковенко
У середу в Харкові та області знову буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 30 жовтня.

«Вночі та вранці 30 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 15:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 30 жовтня.".