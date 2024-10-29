В среду в Харькове и области снова будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 30 октября.

«Ночью и утром 30 октября по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.