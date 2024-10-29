Вночі місцями на Харківщині вдарить мороз: прогноз погоди на 30 жовтня
Ілюстративне фото: Pixabay
У середу, 30 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман — видимість 200-500 метрів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько нуля градусів, вдень — 10-12 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень — 7-12.
Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 20:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 30 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман — видимість 200-500 метрів".