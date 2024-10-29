Вночі місцями на Харківщині вдарить мороз: прогноз погоди на 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман — видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько нуля градусів, вдень — 10-12 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень — 7-12.

Вітер змінних напрямків — 3-8 м/с.