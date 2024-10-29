Ночью местами на Харьковщине ударит мороз: прогноз погоды на 30 октября

В среду, 30 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман — видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать около нуля градусов, днем — 10-12 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 7-12.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.