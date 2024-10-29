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Ночью местами на Харьковщине ударит мороз: прогноз погоды на 30 октября

Погода 20:19   29.10.2024
Елена Нагорная
Ночью местами на Харьковщине ударит мороз: прогноз погоды на 30 октября Иллюстративное фото: Pixabay

В среду, 30 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман — видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать около нуля градусов, днем — 10-12 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 7-12.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

Читайте также: В среду в Харькове и области снова будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 30 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром туман — видимость 200-500 метров".