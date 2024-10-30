Компенсація за проїзд пільговиків: справа голови селища на Харківщині в суді

На Харківщині передали до суду голови однієї з селищних рад Лозівського району. Йому інкримінують розтрату майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів.

За матеріалами обласної прокуратури, з 2021 року чиновник незаконно укладав договори з підприємством, яке здійснювало міжміські автобусні рейси на території Лозівського району, щодо компенсації збитків від перевезень пільговиків коштом місцевого бюджету.

“Правових підстав на укладання угод на компенсацію не було, оскільки строк дії договорів на здійснення перевезень громадян закінчився та незаконно пролонгувався. Отже, голова селищної ради нелегально укладав додаткові договори на компенсацію перевезень пасажирів пільгових категорій. Таким чином, за три роки чиновник «віддав» на рахунок перевізника з місцевого бюджету майже 600 тисяч гривень», — пише прокуратура.

До суду передали обвинувальний акт за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ). Санкція статті – від 5 до 8 років тюрми.

Раніше стало відомо, що фігурантом є голова Близнюківської селищної ради Геннадій Король. У фейсбуці громади повідомляли, що розпочинають процедуру оскарження.

«Вважаємо, що громада не несе відповідальності за укладені між перевізником та управлінням транспорту ХОВА договори. На жаль, маємо ознаки упередженого ставлення до селищної ради, адже за подібною схемою здійснювали перевезення тисячі громад по всій країні. Детально позицію громади селищний голова озвучить на сесії найближчими днями. Її запис буде викладено на офіційному сайті селищної ради», — йшлося у публікації.