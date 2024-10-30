Компенсация за проезд льготников: дело главы поселка на Харьковщине в суде

На Харьковщине передали в суд дело главы одного из поселковых советов Лозовского района. Ему инкриминируют растрату почти 600 тысяч гривен бюджетных средств.

По материалам областной прокуратуры, с 2021 года чиновник незаконно заключал договоры с предприятием, которое осуществляло междугородние автобусные рейсы на территории Лозовского района, по компенсации убытков от перевозок льготников за счет местного бюджета.

«Правовых оснований на заключение соглашений на компенсацию не было, поскольку срок действия договоров на осуществление перевозок граждан закончился и незаконно пролонгировался. Следовательно, председатель поселкового совета нелегально заключал дополнительные договоры на компенсацию перевозок пассажиров льготных категорий. Таким образом, за три года чиновник «отдал» на счет перевозчика из местного бюджета почти 600 тысяч гривен», — пишет прокуратура.

В суд передали обвинительный акт по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ). Санкция статьи — от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что фигурантом является глава Близнюковского поселкового совета Геннадий Король. В Facebook громады сообщали, что начинают процедуру обжалования.

«Считаем, что громада не несет ответственности за заключенные между перевозчиком и управлением транспорта ХОВА договоры. К сожалению, есть признаки предвзятого отношения к поселковому совету, ведь по подобной схеме осуществляли перевозки тысячи громад по всей стране. Подробно позицию громады поселковый голова озвучит на сессии в ближайшие дни. Ее запись будет выложена на официальном сайте поселкового совета», — говорилось в публикации.