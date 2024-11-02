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У Слатиному зруйновані 10 будинків і господарські будівлі – нічний “приліт”

Події 10:01   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Слатиному зруйновані 10 будинків і господарські будівлі – нічний “приліт” Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про нічний обстріл громади.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Сьогодні близько 02:30 ворог вдарив по Слатиному, застосувавши керовану авіаційну бомбу. Різного ступеня руйнувань зазнали 10 приватних будинків (2 з яких суттєво) та декілька господарчих споруд“, – написав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Також близько 02:00 росіяни обстріляли Козачу Лопань – пошкоджений приватний будинок та господарська споруду. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 10:01;

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