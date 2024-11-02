У Слатиному зруйновані 10 будинків і господарські будівлі – нічний “приліт”

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про нічний обстріл громади.

“Сьогодні близько 02:30 ворог вдарив по Слатиному, застосувавши керовану авіаційну бомбу. Різного ступеня руйнувань зазнали 10 приватних будинків (2 з яких суттєво) та декілька господарчих споруд“, – написав Задоренко.

Також близько 02:00 росіяни обстріляли Козачу Лопань – пошкоджений приватний будинок та господарська споруду. Обійшлося без постраждалих.