В Слатино разрушены 10 домов, повреждены хозпостройки – Задоренко о «прилете»

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал о ночном обстреле громады.

«Сегодня около 02:30 враг ударил по Слатино, применив управляемую авиационную бомбу. Разной степени разрушений подверглись 10 частных домов (2 из которых существенно) и несколько хозяйственных построек», – написал Задоренко.

Также около 02:00 россияне обстреляли Казачью Лопань – поврежден частный дом и хозпостройска. Обошлось без пострадавших.