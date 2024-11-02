В Слатино разрушены 10 домов, повреждены хозпостройки – Задоренко о «прилете»
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал о ночном обстреле громады.
«Сегодня около 02:30 враг ударил по Слатино, применив управляемую авиационную бомбу. Разной степени разрушений подверглись 10 частных домов (2 из которых существенно) и несколько хозяйственных построек», – написал Задоренко.
Также около 02:00 россияне обстреляли Казачью Лопань – поврежден частный дом и хозпостройска. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 10:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал о ночном обстреле громады.".