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В Слатино разрушены 10 домов, повреждены хозпостройки – Задоренко о «прилете»

Происшествия 10:01   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Слатино разрушены 10 домов, повреждены хозпостройки – Задоренко о «прилете» Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал о ночном обстреле громады.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

«Сегодня около 02:30 враг ударил по Слатино, применив управляемую авиационную бомбу. Разной степени разрушений подверглись 10 частных домов (2 из которых существенно) и несколько хозяйственных построек», – написал Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Также около 02:00 россияне обстреляли Казачью Лопань – поврежден частный дом и хозпостройска. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко проинформировал о ночном обстреле громады.".