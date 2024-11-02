“Вперше їх оприлюднюємо”: Терехов опублікував дані про руйнування в Харкові
Фото: ХМР
Мер Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань через ворожі обстріли Харкова за жовтень.
“У жовтні 2024 року у Харкові пошкоджено 380 житлових будинків. Детальні дані про відновлення — закриття вікон, ремонт балконів, дахів — відображені вище”, – написав Терехов.
Також вибиті 6371 вікно, пошкоджені 160 покрівель та 789 балконів.
“Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо, аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову“, – пояснив міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 08:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань через ворожі обстріли Харкова за жовтень. ".