“Вперше їх оприлюднюємо”: Терехов опублікував дані про руйнування в Харкові

Мер Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань через ворожі обстріли Харкова за жовтень.

“У жовтні 2024 року у Харкові пошкоджено 380 житлових будинків. Детальні дані про відновлення — закриття вікон, ремонт балконів, дахів — відображені вище”, – написав Терехов.

Також вибиті 6371 вікно, пошкоджені 160 покрівель та 789 балконів.

“Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо, аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову“, – пояснив міський голова.