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“Вперше їх оприлюднюємо”: Терехов опублікував дані про руйнування в Харкові

Україна 08:38   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Вперше їх оприлюднюємо”: Терехов опублікував дані про руйнування в Харкові Фото: ХМР

Мер Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань через ворожі обстріли Харкова за жовтень. 

Фото: Ігор Терехов/Telegram

“У жовтні 2024 року у Харкові пошкоджено 380 житлових будинків. Детальні дані про відновлення — закриття вікон, ремонт балконів, дахів  — відображені вище”, – написав Терехов.

Також вибиті 6371 вікно, пошкоджені 160 покрівель та 789 балконів.

Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо,  аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову“, – пояснив міський голова.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов опублікував статистику руйнувань через ворожі обстріли Харкова за жовтень. ".