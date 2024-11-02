«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове
Мэр Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений из-за вражеских обстрелов Харькова за октябрь.
«В октябре 2024 года в Харькове повреждено 380 жилых домов. Подробные данные о восстановлении – закрытии окон, ремонте балконов, крыш – отражены выше. На ликвидацию последствий каждого обстрела привлекалось более 450 специалистов коммунальных служб и 50 единиц спецтехники», – написал Терехов.
Также выбиты 6371 окон, повреждены 160 кровель и 789 балконов.
«Эти данные собираются с начала войны, но на этот раз мы впервые их обнародуем, чтобы и харьковчане, и наши партнеры в Украине и за рубежом могли воочию увидеть, с какими вызовами ежедневно сталкивается город, какие убытки несет и сколько усилий вкладывается в его восстановление», – объяснил городской голова.
Читайте также: Последствия ракетного удара по Харькову показала прокуратура (видео, фото)
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: разрушения, руйнування, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 08:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений из-за вражеских обстрелов Харькова за октябрь. ".