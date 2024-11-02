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«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове

Украина 08:38   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Впервые их обнародуем»: Терехов опубликовал данные о разрушениях в Харькове Фото: ХГС

Мэр Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений из-за вражеских обстрелов Харькова за октябрь. 

Фото: Игорь Терехов/Telegram

«В октябре 2024 года в Харькове повреждено 380 жилых домов. Подробные данные о восстановлении – закрытии окон, ремонте балконов, крыш – отражены выше. На ликвидацию последствий каждого обстрела привлекалось более 450 специалистов коммунальных служб и 50 единиц спецтехники», – написал Терехов.

Также выбиты 6371 окон, повреждены 160 кровель и 789 балконов.

«Эти данные собираются с начала войны, но на этот раз мы впервые их обнародуем, чтобы и харьковчане, и наши партнеры в Украине и за рубежом могли воочию увидеть, с какими вызовами ежедневно сталкивается город, какие убытки несет и сколько усилий вкладывается в его восстановление», – объяснил городской голова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов опубликовал статистику разрушений из-за вражеских обстрелов Харькова за октябрь. ".