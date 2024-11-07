Понад 760 дерев на 10 млн грн нарубали на Харківщині: вирок

До бюджету Харківщині повернули понад 10,3 млн грн за незаконно зрубані дерева.

Порушення виявили при здійсненні господарської діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство». Йдеться про самовільну вирубку понад 760 дерев — дубів, кленів, ясенів, лип на території Харківського та Богодухівського районів, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Під час проведення вибіркових санітарних рубок було зрубано дерева, які не відводились у рубку або лісорубний квиток чи інші дозволи відповідно до ст. 6 Лісового кодексу України на вирубку не надавались. Отже, посадовими особами державної лісової охорони всупереч чинному законодавству не забезпечено належну охорону та збереження лісових ресурсів», – зазначили правоохоронці.

За даними прокуратури, сума збитків сягає понад 10,3 млн грн. Тож правоохоронці звернулися до суду.

Суд зобов’язав підприємство сплатити до бюджетів громад суму шкоди.