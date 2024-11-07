Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор

Общество 12:12   07.11.2024
Виктория Яковенко
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор Фото: id-legalgroup.com

В бюджет Харьковщины вернули более 10,3 млн грн за незаконно срубленные деревья.

Нарушения обнаружили при осуществлении хозяйственной деятельности ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Речь идет о самовольной вырубке более 760 деревьев — дубов, кленов, ясеней, лип на территории Харьковского и Богодуховского районов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«При проведении выборочных санитарных рубок были срублены деревья, которые не отводились в рубку или лесорубный билет или другие разрешения в соответствии со ст. 6 Лесного кодекса Украины на вырубку не предоставлялось. Следовательно, должностными лицами государственной лесной охраны вопреки действующему законодательству не обеспечена надлежащая охрана и сохранение лесных ресурсов», — отметили правоохранители.

По данным прокуратуры, сумма ущерба достигает более 10,3 млн грн. Поэтому правоохранители обратились в суд.

Суд обязал предприятие уплатить в бюджеты громад сумму ущерба.

Читайте также: Мастер леса на Харьковщине «не заметил», как нарубили деревьев на 2,6 млн грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
07.11.2024, 13:25
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
07.11.2024, 06:00
«Очень серьезная ситуация» – Терехов об энергоснабжении в Харькове
«Очень серьезная ситуация» – Терехов об энергоснабжении в Харькове
07.11.2024, 09:26
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
06.11.2024, 19:08
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
07.11.2024, 13:22

Новости по теме:

15:52
В Харькове ООО задолжало за аренду земли 850 тыс. грн: деньги взыскал суд
13:17
Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет
08:16
Почему все вопят о российских военных расходах на 2025-й? — Машовец
15:47
Еще четверть миллиарда выделили на бесплатный проезд в Харькове в текущем году
14:16
Каким будет бюджет Харькова в ближайшие три года, спрогнозировали в мэрии

Вы читали новость: «Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджет Харьковщины вернули более 10,3 млн грн за незаконно срубленные деревья.".