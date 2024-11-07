Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор

В бюджет Харьковщины вернули более 10,3 млн грн за незаконно срубленные деревья.

Нарушения обнаружили при осуществлении хозяйственной деятельности ГП «Октябрьское лесное хозяйство». Речь идет о самовольной вырубке более 760 деревьев — дубов, кленов, ясеней, лип на территории Харьковского и Богодуховского районов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«При проведении выборочных санитарных рубок были срублены деревья, которые не отводились в рубку или лесорубный билет или другие разрешения в соответствии со ст. 6 Лесного кодекса Украины на вырубку не предоставлялось. Следовательно, должностными лицами государственной лесной охраны вопреки действующему законодательству не обеспечена надлежащая охрана и сохранение лесных ресурсов», — отметили правоохранители.

По данным прокуратуры, сумма ущерба достигает более 10,3 млн грн. Поэтому правоохранители обратились в суд.

Суд обязал предприятие уплатить в бюджеты громад сумму ущерба.