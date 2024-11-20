Жителі 116 багатоповерхівок отримають рахунки за обслуговування газопроводів

У жовтні фахівці Харківської філії «Газмережі» провели техобслуговування газопроводів спільної власності у 116 багатоповерхівках у 15 громадах області.

Квитанції для оплати за виконані Харківською філією «Газмережі» роботи надійдуть власникам квартир у листопаді.

Рахунки за технічне обслуговування газопроводів спільної власності отримають споживачі газу у багатоквартирних будинках Богодухівської, Малоданилівської, Солоницівської, Золочівської, Зміївської, Слобожанської, Нововодолазької, Златопільської, Лозівської, Берестинської, Ізюмської, Роганської, Малинівської, Балаклійської, Донецької громад Харківської області. У подальшому такі рахунки надходитимуть власникам квартир у багатоквартирних будинках раз на 3 або 5 років, після планового виконання робіт з техобслуговування мереж.

З графіками та актами робіт з техобслуговування можна ознайомитись на сайті Харківської філії «Газмережі» https://kh.grmu.com.ua/.

Реквізити для оплати послуг за технічне обслуговування газопроводів спільної власності у багатоквартирних будинках відрізняються від реквізитів для оплати за розподіл газу.

Актуальні реквізити для оплати послуг техобслуговування газопроводів:

Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

ЄДРПОУ – 45051254

МФО 320478

IBAN: UA663204780000026004924946237

в АБ «УКРГАЗБАНК»

Якщо технічне обслуговування газопроводів спільної власності у багатоквартирному будинку було проведено раніше жовтня і споживач втратив рахунок для оплати, можна замовити дублікат рахунку для оплати послуг одним з наступних способів:

1. Звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі»

2. Відправивши електронний запит до центрів обслуговування клієнтів на електронні адреси

Дергачівський ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua

Зміївський ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua

Красноградський ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua

Куп’янський ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua

Мереф’янський ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua

Чугуївський ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua

Телефони для консультацій з питань технічного обслуговування газопроводів житлових будинків

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

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