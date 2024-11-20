Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах
В октябре специалисты Харьковского филиала «Газсети» провели техобслуживание газопроводов общей собственности в 116 многоэтажках в 15 громадах области.
Квитанции для оплаты за выполненные Харьковским филиалом «Газсети» работы поступят владельцам квартир в ноябре.
Счета за техническое обслуживание газопроводов общей собственности получат потребители газа в многоквартирных домах Богодуховской, Малоданиловской, Солоницевской, Золочевской, Змиевской, Слобожанской, Нововодолажской, Златопольской, Лозовской, Берестинской, Изюмской, Роганской. В дальнейшем такие счета будут поступать владельцам квартир в многоквартирных домах раз в 3 или 5 лет после планового выполнения работ по техобслуживанию сетей.
С графиками и актами работ по техобслуживанию можно ознакомиться на сайте Харьковского филиала «Газсети» https://kh.grmu.com.ua/.
Реквизиты для оплаты услуг по техническому обслуживанию газопроводов общей собственности в многоквартирных домах отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа.
Актуальные реквизиты для оплаты услуг техобслуживания газопроводов:
Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»
ЕГРПОУ — 45051254
МФО 320478
IBAN: UA663204780000026004924946237
в АБ «УКРГАЗБАНК»
Если техническое обслуживание газопроводов общей собственности в многоквартирном доме было проведено раньше октября и потребитель потерял счет для оплаты, можно заказать дубликат счета для оплаты услуг одним из следующих способов:
1. Обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов Харьковского филиала «Газсети»
2. Отправив электронный запрос в центры обслуживания клиентов на электронные адреса
Дергачевский ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua
Змиевский ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua
Красноградский ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua
Купянский ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua
Мерефянский ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua
Чугуевский ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua
Телефоны для консультаций по вопросам технического обслуживания газопроводов жилых домов
+38 066 300 28 88
+38 098 300 28 88
+38 093 300 28 88
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, газовщики, Газсети;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 14:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре специалисты Харьковского филиала «Газсети» провели техобслуживание газопроводов общей собственности в 116 многоэтажках в 15 громадах области.".