Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах

В октябре специалисты Харьковского филиала «Газсети» провели техобслуживание газопроводов общей собственности в 116 многоэтажках в 15 громадах области.

Квитанции для оплаты за выполненные Харьковским филиалом «Газсети» работы поступят владельцам квартир в ноябре.

Счета за техническое обслуживание газопроводов общей собственности получат потребители газа в многоквартирных домах Богодуховской, Малоданиловской, Солоницевской, Золочевской, Змиевской, Слобожанской, Нововодолажской, Златопольской, Лозовской, Берестинской, Изюмской, Роганской. В дальнейшем такие счета будут поступать владельцам квартир в многоквартирных домах раз в 3 или 5 лет после планового выполнения работ по техобслуживанию сетей.

С графиками и актами работ по техобслуживанию можно ознакомиться на сайте Харьковского филиала «Газсети» https://kh.grmu.com.ua/.

Реквизиты для оплаты услуг по техническому обслуживанию газопроводов общей собственности в многоквартирных домах отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа.

Актуальные реквизиты для оплаты услуг техобслуживания газопроводов:

Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»

ЕГРПОУ — 45051254

МФО 320478

IBAN: UA663204780000026004924946237

в АБ «УКРГАЗБАНК»

Если техническое обслуживание газопроводов общей собственности в многоквартирном доме было проведено раньше октября и потребитель потерял счет для оплаты, можно заказать дубликат счета для оплаты услуг одним из следующих способов:

1. Обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов Харьковского филиала «Газсети»

2. Отправив электронный запрос в центры обслуживания клиентов на электронные адреса

Дергачевский ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua

Змиевский ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua

Красноградский ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua

Купянский ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua

Мерефянский ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua

Чугуевский ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua

Телефоны для консультаций по вопросам технического обслуживания газопроводов жилых домов

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

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