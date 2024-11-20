Live
  • Ср 20.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.33
  • EUR 43.69

Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах

Общество 14:34   20.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах

В октябре специалисты Харьковского филиала «Газсети» провели техобслуживание газопроводов общей собственности в 116 многоэтажках в 15 громадах области.

Квитанции для оплаты за выполненные Харьковским филиалом «Газсети» работы поступят владельцам квартир в ноябре.

Счета за техническое обслуживание газопроводов общей собственности получат потребители газа в многоквартирных домах Богодуховской, Малоданиловской, Солоницевской, Золочевской, Змиевской, Слобожанской, Нововодолажской, Златопольской, Лозовской, Берестинской, Изюмской, Роганской. В дальнейшем такие счета будут поступать владельцам квартир в многоквартирных домах раз в 3 или 5 лет после планового выполнения работ по техобслуживанию сетей.

С графиками и актами работ по техобслуживанию можно ознакомиться на сайте Харьковского филиала «Газсети» https://kh.grmu.com.ua/.

Реквизиты для оплаты услуг по техническому обслуживанию газопроводов общей собственности в многоквартирных домах отличаются от реквизитов для оплаты за распределение газа.
Актуальные реквизиты для оплаты услуг техобслуживания газопроводов:
Харьковский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины»
ЕГРПОУ — 45051254
МФО 320478
IBAN: UA663204780000026004924946237
в АБ «УКРГАЗБАНК»

Если техническое обслуживание газопроводов общей собственности в многоквартирном доме было проведено раньше октября и потребитель потерял счет для оплаты, можно заказать дубликат счета для оплаты услуг одним из следующих способов:

1. Обратившись в ближайший центр обслуживания клиентов Харьковского филиала «Газсети»
2. Отправив электронный запрос в центры обслуживания клиентов на электронные адреса
Дергачевский ЦОК contactDER.kh@grmu.com.ua
Змиевский ЦОК contactZMI.kh@grmu.com.ua
Красноградский ЦОК contactKRA.kh@grmu.com.ua
Купянский ЦОК contactKUP.kh@grmu.com.ua
Мерефянский ЦОК contactMER.kh@grmu.com.ua
Чугуевский ЦОК contactCHU.kh@grmu.com.ua

Телефоны для консультаций по вопросам технического обслуживания газопроводов жилых домов
+38 066 300 28 88
+38 098 300 28 88
+38 093 300 28 88

Читайте также: Завтра не будут ходить трамваи по одной из улиц Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
Слухи про Астрахань и удар РС-26: в СНБО заявили, что у РФ есть разные ракеты
20.11.2024, 13:02
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
На Харьковщине восстановили мост, который подорвали россияне (фото)
20.11.2024, 11:39
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
Прорыв РФ в Купянск поставил многих в тупик — Коваленко о новых угрозах
20.11.2024, 09:45
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
20.11.2024, 11:52
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП
Новости Харькова – главное за 20.11: отключения света, смертельное ДТП
20.11.2024, 14:55
«Думают, что у нас все штурмовики». Харьковский ОТЦК о службе по контракту
«Думают, что у нас все штурмовики». Харьковский ОТЦК о службе по контракту
20.11.2024, 15:47

Новости по теме:

10:40
В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ
14:17
Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)
10:57
В Киевском районе отключат газ – в каких домах его сегодня не будет
15:38
Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
09:24
Харьковчане получат дополнительные платежки за газ: почему

Вы читали новость: «Жители 116 многоэтажек получат счета за техобслуживание газопроводов в домах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 14:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре специалисты Харьковского филиала «Газсети» провели техобслуживание газопроводов общей собственности в 116 многоэтажках в 15 громадах области.".