Поранені троє людей, зруйновані будинки – Синєгубов про обстріли області
Напередодні під ворожими ударами опинився Богодухівський, Куп’янський та Харківський район, повідомив у зведенні за 21 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Вранці по Богодухівському району вдарив “Шахед” – зафіксований “приліт” у полі в селі Калинове. А ось на Куп’янщині відомо про двох поранених унаслідок російського обстрілу.
“13:42 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 14:59 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало 2 чоловіків: 42 та 64 роки”, – уточнив Синєгубов.
Також, за даними начальника ХОВА, є постраждала і в Харківському районі. Через денний удар по селищу Високий поранена 64-річна жінка, пошкоджена адмінбудівля.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні під ворожими ударами опинився Богодухівський, Куп’янський та Харківський район, повідомив у зведенні за 21 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".