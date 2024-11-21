Ранены трое людей, разрушены дома – Синегубов об обстрелах области за сутки
Накануне под вражескими ударами оказался Богодуховский, Купянский и Харьковский район, сообщил в сводке за 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.
Утром по Богодуховскому району ударил «Шахед» – зафиксирован «прилет» в поле в селе Калиновое. А вот на Купянщине известно о двух раненых вследствие российского обстрела.
«13:42 Купянский район, Купянская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела был поврежден частный дом. 14:59 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадали 2 человека: 42 и 64 года», – уточнил Синегубов.
Также, по данным начальника ХОВА, есть пострадавшая и в Харьковском районе. Из-за дневного удара по поселку Высокий ранена 64-летняя женщина, повреждено админздание.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне под вражескими ударами оказался Богодуховский, Купянский и Харьковский район, сообщил в сводке за 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".