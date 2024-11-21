Ранены трое людей, разрушены дома – Синегубов об обстрелах области за сутки

Накануне под вражескими ударами оказался Богодуховский, Купянский и Харьковский район, сообщил в сводке за 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром по Богодуховскому району ударил «Шахед» – зафиксирован «прилет» в поле в селе Калиновое. А вот на Купянщине известно о двух раненых вследствие российского обстрела.

«13:42 Купянский район, Купянская ТГ, с. Сеньково. В результате обстрела был поврежден частный дом. 14:59 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадали 2 человека: 42 и 64 года», – уточнил Синегубов.

Также, по данным начальника ХОВА, есть пострадавшая и в Харьковском районе. Из-за дневного удара по поселку Высокий ранена 64-летняя женщина, повреждено админздание.