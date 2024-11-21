Новости Харькова – главное за 21 ноября: над Украиной летают ракеты
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:38
Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб
По данным ГШ, на Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Волчанска и Старицы. Однако достичь каких-либо успехов ему так и не удалось.
На Купянщине оккупанты пытались наступать семь раз.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи», – написали в Генштабе.
Также известно, что авиабомбы «прилетели» по Казачей Лопани на Харьковщине.
08:21
ГСЧС: мужчина погиб в пожаре – горел частный дом в Изюмском районе
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник накануне утром в частном секторе в селе Оскол.
«Горел жилой дом на площади 140 кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1982 года рождения», – добавили в ГСЧС.
Также спасатели выезжали на обследование территории после «прилета» российского беспилотника в поселке Высокий. Вследствие удара пострадала женщина 1960 года рождения.
«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. В течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 4 человека. Это жители г. Купянск и с. Новоплатоновка Боровской громады Изюмского района», – написали пожарные.
07:05
В РФ взлетели бомбардировщики – враг запустил ракеты по Украине
Ночью Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на северо-востоке и возможном авиаударе.
В 04:09 на Харьковщине прозвучала тревога. А через некоторое время россияне выпустили КАБы на область.
В 05:06 добавилась и угроза баллистики. Под удар могли попасть все регионы, где объявили тревогу, в том числе и наш.
Вскоре популярные мониторинговые каналы начали предупреждать о возможном массированном обстреле Украины. Ведь вначале, по данным Воздушных сил, взлетел МиГ-31К.
Следом – в небо поднялись и бомбардировщики Ту-95.
После – зафиксировали пуски крылатых ракет Х-101.
О первых ракетах над Украиной Воздушные силы проинформировали в 06:40. Они летели через Черниговщину в сторону Киевской области, меняя курс.
По состоянию на 07:05 над Украиной продолжают летать ракеты, не было и отбоя тревоги.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 08:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".