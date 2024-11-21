Новости Харькова – главное за 21 ноября: над Украиной летают ракеты

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:38

Россияне ударили по Казачей Лопани из авиации, враг наступал 11 раз – Генштаб

По данным ГШ, на Харьковском направлении враг атаковал наши позиции четыре раза в районе Волчанска и Старицы. Однако достичь каких-либо успехов ему так и не удалось.

На Купянщине оккупанты пытались наступать семь раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи», – написали в Генштабе.

Также известно, что авиабомбы «прилетели» по Казачей Лопани на Харьковщине.

08:21

ГСЧС: мужчина погиб в пожаре – горел частный дом в Изюмском районе

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар возник накануне утром в частном секторе в селе Оскол.

«Горел жилой дом на площади 140 кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1982 года рождения», – добавили в ГСЧС.

Также спасатели выезжали на обследование территории после «прилета» российского беспилотника в поселке Высокий. Вследствие удара пострадала женщина 1960 года рождения.

«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. В течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 4 человека. Это жители г. Купянск и с. Новоплатоновка Боровской громады Изюмского района», – написали пожарные.

07:05

В РФ взлетели бомбардировщики – враг запустил ракеты по Украине

Ночью Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской авиации на северо-востоке и возможном авиаударе.

В 04:09 на Харьковщине прозвучала тревога. А через некоторое время россияне выпустили КАБы на область.

В 05:06 добавилась и угроза баллистики. Под удар могли попасть все регионы, где объявили тревогу, в том числе и наш.

Вскоре популярные мониторинговые каналы начали предупреждать о возможном массированном обстреле Украины. Ведь вначале, по данным Воздушных сил, взлетел МиГ-31К.

Следом – в небо поднялись и бомбардировщики Ту-95.

После – зафиксировали пуски крылатых ракет Х-101.

О первых ракетах над Украиной Воздушные силы проинформировали в 06:40. Они летели через Черниговщину в сторону Киевской области, меняя курс.

По состоянию на 07:05 над Украиной продолжают летать ракеты, не было и отбоя тревоги.