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Новини Харкова – головне за 21 листопада: над Україною літають ракети

Україна 08:38   21.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новини Харкова – головне за 21 листопада: над Україною літають ракети Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:38

Росіяни вдарили по Козачій Лопані з авіації, ворог наступав 11 разів – Генштаб

За даними ГШ, на Харківському напрямку ворог атакував наші позиції чотири рази в районі Вовчанська та Старці. Однак досягти яких-небудь успіхів йому так і не вдалося.

На Куп’янщині окупанти намагалися наступати сім разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю”, – написали у Генштабі.

Також відомо, що авіабомби “прилетіли” по Козачій Лопані на Харківщині.

08:21

ДСНС: чоловік загинув у пожежі – горів приватний будинок в Ізюмському районі

Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, пожежа виникла напередодні вранці у приватному секторі у селі Оскіл.

“Горів житловий будинок на площі 140 кв. В осередку пожежі пожежники виявили тіло чоловіка 1982 року народження”, – додали у ДСНС.

Також рятувальники виїжджали на обстеження території після “прильоту” російського безпілотника у селищі Високий. Унаслідок удару постраждала жінка 1960 року народження.

“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 4 людей. Це мешканці м. Куп’янськ та с. Новоплатонівка Борівської громади Ізюмського району”, – написали пожежники.

07:05

У РФ злетіли бомбардувальники – ворог запустив ракети на Україну

Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої авіації на північному сході та можливий авіаудар. 

О 04:09 на Харківщині пролунала тривога. А за деякий час росіяни випустили КАБи на область. 

О 05:06 додалася загроза балістики. Під удар могли потрапити всі регіони, де оголосили тривогу, у тому числі й наш. 

Незабаром популярні моніторингові канали почали попереджати про можливий обстріл України. Адже на початку, за даними Повітряних сил, злетів МіГ-31К. 

Слідом – у небо піднялися й бомбардувальники Ту-95. 

Після – зафіксували пуски крилатих ракет Х-101. 

Про перші ракети над Україною Повітряні сили поінформували о 06:40. Вони летіли через Чернігівщину у бік Київської області, змінюючи курс.

Станом на 07:05 над Україною продовжують літати ракети, не було і відбою тривоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 08:38;

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