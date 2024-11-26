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490 млрд грн: підрахували збитки довкіллю Харківщини від дій РФ (інфографіка)

Суспільство 15:48   26.11.2024
Вікторія Яковенко
490 млрд грн: підрахували збитки довкіллю Харківщини від дій РФ (інфографіка) Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

490 млрд 392 млн грн – збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Харківській області в опублікованій інфографіці. Так, станом на 22 листопада шкода від засмічення земель оцінюється у понад 486 млрд грн, а від викидів забруднюючих речовин у повітря – 3,8 млрд грн.

Забруднення та самовільне користування водними ресурсами оцінили у 54 млн 251 тис. грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "490 млрд 392 млн грн – збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.".