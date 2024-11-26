490 млрд грн: підрахували збитки довкіллю Харківщини від дій РФ (інфографіка)

490 млрд 392 млн грн – збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Харківській області в опублікованій інфографіці. Так, станом на 22 листопада шкода від засмічення земель оцінюється у понад 486 млрд грн, а від викидів забруднюючих речовин у повітря – 3,8 млрд грн.

Забруднення та самовільне користування водними ресурсами оцінили у 54 млн 251 тис. грн.