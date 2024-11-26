490 млрд грн: підрахували збитки довкіллю Харківщини від дій РФ (інфографіка)
Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області
490 млрд 392 млн грн – збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в Харківській області в опублікованій інфографіці. Так, станом на 22 листопада шкода від засмічення земель оцінюється у понад 486 млрд грн, а від викидів забруднюючих речовин у повітря – 3,8 млрд грн.
Забруднення та самовільне користування водними ресурсами оцінили у 54 млн 251 тис. грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 15:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "490 млрд 392 млн грн – збитки, завдані довкіллю Харківської області внаслідок збройної агресії РФ.".