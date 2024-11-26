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490 млрд грн: подсчитали ущерб окружающей среде Харьковщины от действий РФ

Общество 15:48   26.11.2024
Виктория Яковенко
490 млрд грн: подсчитали ущерб окружающей среде Харьковщины от действий РФ Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

490 млрд 392 млн грн – ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области в опубликованной инфографике. Так, по состоянию на 22 ноября ущерб от засорения земель оценивается более чем в 486 млрд грн, а от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 3,8 млрд грн.

Загрязнение и самовольное использование водных ресурсов оценили в 54 млн 251 тыс. грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "490 млрд 392 млн грн – ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате вооруженной агрессии РФ.".