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«Готувався приймати пологи»: коп допоміг жінці доїхати до пологового у Харкові

Суспільство 16:20   27.11.2024
Вікторія Яковенко
«Готувався приймати пологи»: коп допоміг жінці доїхати до пологового у Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейський допоміг жінці, у якої почалися перейми, дістатися до пологового будинку в обласному центрі під час коменданстької години.

Перейми у жительки Лозівської громади почалися 22 листопада о 01:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Євген та Яна розуміли, що треба діяти негайно. Ніч, комендантська година, потрібно їхати швидко і терміново до Харкова. Тоді чоловік та жінка вирішили звернутися по допомогу до поліцейського офіцера громади Романа Воробйова», – розповіли правоохоронці.

Зазначається, що поліцейський миттєво відреагував на екстрений виклик. Вже за три хвилини майбутні молоді батьки сіли в машину. Офіцер увімкнув проблискові маячки та помчав до Харкова.

«Поїздка була нелегкою. Іноді думав, що не встигнемо доїхати до пологового будинку. Заздалегідь взяв з собою аптечку та морально готувався приймати пологи. Після міста Златопіль перейми були вже по дві хвилини», – згадує Роман Воробйов.

Він доїхав до пологового трохи більше ніж за годину – своєрідний рекорд для такої відстані, кажуть у поліції. За кілька годин у подружжя народилася донечка Аліса.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейський допоміг жінці, у якої почалися перейми, дістатися до пологового будинку в обласному центрі під час коменданстької години.".