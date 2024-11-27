«Готувався приймати пологи»: коп допоміг жінці доїхати до пологового у Харкові
На Харківщині поліцейський допоміг жінці, у якої почалися перейми, дістатися до пологового будинку в обласному центрі під час коменданстької години.
Перейми у жительки Лозівської громади почалися 22 листопада о 01:30, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Євген та Яна розуміли, що треба діяти негайно. Ніч, комендантська година, потрібно їхати швидко і терміново до Харкова. Тоді чоловік та жінка вирішили звернутися по допомогу до поліцейського офіцера громади Романа Воробйова», – розповіли правоохоронці.
Зазначається, що поліцейський миттєво відреагував на екстрений виклик. Вже за три хвилини майбутні молоді батьки сіли в машину. Офіцер увімкнув проблискові маячки та помчав до Харкова.
«Поїздка була нелегкою. Іноді думав, що не встигнемо доїхати до пологового будинку. Заздалегідь взяв з собою аптечку та морально готувався приймати пологи. Після міста Златопіль перейми були вже по дві хвилини», – згадує Роман Воробйов.
Він доїхав до пологового трохи більше ніж за годину – своєрідний рекорд для такої відстані, кажуть у поліції. За кілька годин у подружжя народилася донечка Аліса.
Читайте також: Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, роддом, роды, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Готувався приймати пологи»: коп допоміг жінці доїхати до пологового у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейський допоміг жінці, у якої почалися перейми, дістатися до пологового будинку в обласному центрі під час коменданстької години.".