«Готовился принимать роды» — коп помог женщине доехать до роддома в Харькове

На Харьковщине полицейский помог женщине, у которой начались схватки, добраться до роддома в областном центре во время комендантского часа.

Схватки у жительницы Лозовской громады начались 22 ноября в 01:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Евгений и Яна понимали, что нужно действовать немедленно. Ночь, комендантский час, нужно ехать быстро и срочно в Харьков. Тогда мужчина и женщина решили обратиться за помощью к полицейскому офицеру общины Роману Воробйову», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что полицейский мгновенно отреагировал на экстренный вызов. Уже через три минуты будущие молодые родители сели в машину. Офицер включил проблесковые маячки и помчался в Харьков.

«Поездка была нелегкой. Иногда думал, что не успеем доехать до роддома. Заранее взял с собой аптечку и готовился принимать роды. После города Златополь схватки были уже по две минуты», — вспоминает Роман.

Он доехал до роддома чуть больше часа – своеобразный рекорд для такого расстояния, говорят в полиции. Через несколько часов у супругов родилась дочь Алиса.