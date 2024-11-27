«Готовился принимать роды» — коп помог женщине доехать до роддома в Харькове
На Харьковщине полицейский помог женщине, у которой начались схватки, добраться до роддома в областном центре во время комендантского часа.
Схватки у жительницы Лозовской громады начались 22 ноября в 01:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Евгений и Яна понимали, что нужно действовать немедленно. Ночь, комендантский час, нужно ехать быстро и срочно в Харьков. Тогда мужчина и женщина решили обратиться за помощью к полицейскому офицеру общины Роману Воробйову», — рассказали правоохранители.
Отмечается, что полицейский мгновенно отреагировал на экстренный вызов. Уже через три минуты будущие молодые родители сели в машину. Офицер включил проблесковые маячки и помчался в Харьков.
«Поездка была нелегкой. Иногда думал, что не успеем доехать до роддома. Заранее взял с собой аптечку и готовился принимать роды. После города Златополь схватки были уже по две минуты», — вспоминает Роман.
Он доехал до роддома чуть больше часа – своеобразный рекорд для такого расстояния, говорят в полиции. Через несколько часов у супругов родилась дочь Алиса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, роддом, роды, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейский помог женщине, у которой начались схватки, добраться до роддома в областном центре во время комендантского часа.".