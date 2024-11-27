Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

«Готовился принимать роды» — коп помог женщине доехать до роддома в Харькове

Общество 16:20   27.11.2024
Виктория Яковенко
«Готовился принимать роды» — коп помог женщине доехать до роддома в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине полицейский помог женщине, у которой начались схватки, добраться до роддома в областном центре во время комендантского часа.

Схватки у жительницы Лозовской громады начались 22 ноября в 01:30, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Евгений и Яна понимали, что нужно действовать немедленно. Ночь, комендантский час, нужно ехать быстро и срочно в Харьков. Тогда мужчина и женщина решили обратиться за помощью к полицейскому офицеру общины Роману Воробйову», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что полицейский мгновенно отреагировал на экстренный вызов. Уже через три минуты будущие молодые родители сели в машину. Офицер включил проблесковые маячки и помчался в Харьков.

«Поездка была нелегкой. Иногда думал, что не успеем доехать до роддома. Заранее взял с собой аптечку и готовился принимать роды. После города Златополь схватки были уже по две минуты», — вспоминает Роман.

Он доехал до роддома чуть больше часа – своеобразный рекорд для такого расстояния, говорят в полиции. Через несколько часов у супругов родилась дочь Алиса.

Читайте также: Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в дороге

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
27.11.2024, 17:31
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
27.11.2024, 14:35
Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра
Коваленко: РФ недалеко от прямой трассы на Купянск, до города – два километра
27.11.2024, 09:53
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
Военные РФ сегодня активно шли на позиции СОУ на Купянщине — Генштаб
Военные РФ сегодня активно шли на позиции СОУ на Купянщине — Генштаб
27.11.2024, 17:14

Новости по теме:

16:07
Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове
13:21
Попались на букве «і»: РФ сфабриковала заявление об изнасиловании в Глубоком
15:54
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
11:12
В Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
16:23
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: ««Готовился принимать роды» — коп помог женщине доехать до роддома в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейский помог женщине, у которой начались схватки, добраться до роддома в областном центре во время комендантского часа.".