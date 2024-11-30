Окупанти марно атакували оборонні рубежі на півночі Харківщини – Генштаб

Вісім разів від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та шість разів – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку захисники відбили три атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три бої тривають дотепер.

Серед населених пунктів, які постраждали від вогню ствольної артилерії та РСЗВ, – Тимофіївка Харківської області.