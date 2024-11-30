Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб

Восемь раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в возведении на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении защитники отбили три атаки неподалеку от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще три боя продолжаются.

Среди населенных пунктов, пострадавших от огня ствольной артиллерии и РСЗО, — Тимофеевка Харьковской области.