Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Восемь раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в возведении на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении защитники отбили три атаки неподалеку от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще три боя продолжаются.
Среди населенных пунктов, пострадавших от огня ствольной артиллерии и РСЗО, — Тимофеевка Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 16:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в возведении на 16:00.".