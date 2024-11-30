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Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб

Фронт 16:40   30.11.2024
Елена Нагорная
Оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи на севере Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Восемь раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в возведении на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты тщетно атаковали оборонные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении защитники отбили три атаки неподалеку от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Новоегоровки, еще три боя продолжаются.

Среди населенных пунктов, пострадавших от огня ствольной артиллерии и РСЗО, — Тимофеевка Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь раз с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и шесть раз — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в возведении на 16:00.".