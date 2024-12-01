Три бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів росіян біля Стариці, Тихого та Вовчанська, один бій триває, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався атакувати біля Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.