Три бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів росіян біля Стариці, Тихого та Вовчанська, один бій триває, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався атакувати біля Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2024 в 16:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів росіян біля Стариці, Тихого та Вовчанська, один бій триває, повідомив Генштаб ЗСУ.".