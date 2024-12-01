Три боя идут сейчас на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов россиян у Старицы, Тихого и Волчанска, один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался атаковать у Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гаю.