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Три боя идут сейчас на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Фронт 16:32   01.12.2024
Оксана Якушко
Три боя идут сейчас на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов россиян у Старицы, Тихого и Волчанска, один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался атаковать у Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гаю.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении Силы обороны отразили шесть штурмов россиян у Старицы, Тихого и Волчанска, один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ.".