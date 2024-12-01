16 атак было на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Девять раз россияне пытались продвинуться на Харьковском направлении возле Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак россиян. Защитники отбивали штурмы у Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.