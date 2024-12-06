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Синєгубов: через обстріли РФ поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки

Україна 08:41   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: через обстріли РФ поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки Скриншот

Протягом доби під ворожими ударами опинилася Чугуївська та Золочівська громада, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 14:00 російський БПЛА “прилетів” по селу Івашки Золочівської громади. Там пошкоджені два приватні будинки, господарські будівлі та енергомережі.

Також ворог бив по Чугуївському району, додав Синєгубов.

“22:50-23:35 Чугуївський р-н., Чугуївська ТГ., с. Клугіно-Башкирівка. Внаслідок влучання 1 БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік, госпіталізований до лікарні”, – написав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби під ворожими ударами опинилася Чугуївська та Золочівська громада, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".