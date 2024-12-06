Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч

Україна 07:59   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:59

ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком

Про загоряння, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала у ранковому зведенні за 6 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж через обстріли за добу не було. Однак був один, у якому загинув чоловік.

“Внаслідок побутової пожежі, що виникла о 09:01 в житловому будинку у м. Дергачі Харківського району, загинув 50-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час розвідки. Горіло ліжко на площі 2 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Рятувальники додали: також 83 одиниці вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили піротехніки.

07:05

Вночі тривога на Харківщині тривала понад дві години через загрозу удару БПЛА

Вночі у сусідніх регіонах Повітряні сили ЗСУ помітили російський БПЛА. Він кружляв на кордоні Сумської та Полтавської області. Загроза виникла і для Харківської, а о 02:13 пролунала тривога. 

О 02:24 безпілотники залишили повітряний простір, на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили відбій тривоги.

Читайте також: Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
06.12.2024, 07:55
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
06.12.2024, 07:38
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
06.12.2024, 07:59
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
06.12.2024, 07:13
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
06.12.2024, 06:00
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
05.12.2024, 18:29

Новини за темою:

22:23
Новини Харкова — головне за 5 грудня: атаки РФ, приїжджав Шмигаль
21:54
Новини Харкова — головне за 3.12: звільнили Новомлинськ, бюджет на 2025 рік
23:59
Новини Харкова — головне за 2.12: чоловік отруївся чадним газом, атаки РФ
16:34
Новини Харкова — головне за 1 грудня: 16 атак на фронті, доба без ударів
21:43
Новини Харкова – головне за 30 листопада: мільярди на метро, що на фронті

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".