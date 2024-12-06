Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч

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07:59

ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком

Про загоряння, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала у ранковому зведенні за 6 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожеж через обстріли за добу не було. Однак був один, у якому загинув чоловік.

“Внаслідок побутової пожежі, що виникла о 09:01 в житловому будинку у м. Дергачі Харківського району, загинув 50-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час розвідки. Горіло ліжко на площі 2 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Рятувальники додали: також 83 одиниці вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили піротехніки.

07:05

Вночі тривога на Харківщині тривала понад дві години через загрозу удару БПЛА

Вночі у сусідніх регіонах Повітряні сили ЗСУ помітили російський БПЛА. Він кружляв на кордоні Сумської та Полтавської області. Загроза виникла і для Харківської, а о 02:13 пролунала тривога.

О 02:24 безпілотники залишили повітряний простір, на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили відбій тривоги.