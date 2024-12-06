Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:59
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
Про загоряння, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала у ранковому зведенні за 6 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожеж через обстріли за добу не було. Однак був один, у якому загинув чоловік.
“Внаслідок побутової пожежі, що виникла о 09:01 в житловому будинку у м. Дергачі Харківського району, загинув 50-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час розвідки. Горіло ліжко на площі 2 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.
Рятувальники додали: також 83 одиниці вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили піротехніки.
07:05
Вночі тривога на Харківщині тривала понад дві години через загрозу удару БПЛА
Вночі у сусідніх регіонах Повітряні сили ЗСУ помітили російський БПЛА. Він кружляв на кордоні Сумської та Полтавської області. Загроза виникла і для Харківської, а о 02:13 пролунала тривога.
О 02:24 безпілотники залишили повітряний простір, на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".