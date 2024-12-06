ОТУВ “Харків” про втрати РФ: ліквідували 49 одиниць озброєння та 82 військових

Обстановка на півночі області залишається тяжкою, але контрольованою, пишуть в ОТУВ “Харків”.

“На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно атакував в районі Тихого. російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 16 НАР, а також 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 292 обстріли позицій захисників України“, – уточнили українські військові.

За добу ЗСУ ліквідували 82 військових РФ: убиті 33, поранені 49 бійців. Також на Харківському напрямку Сили оборони України знищили 49 одиниць озброєння та спецтехніки ворога: три танки, дві артсистеми, 13 авто, 29 безпілотників, 76 укриттів та три місця для зберігання боєприпасів.