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ОТУВ “Харків” про втрати РФ: ліквідували 49 одиниць озброєння та 82 військових

Фронт 11:31   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків” про втрати РФ: ліквідували 49 одиниць озброєння та 82 військових Фото: Генштаб ЗСУ

Обстановка на півночі області залишається тяжкою, але контрольованою, пишуть в ОТУВ “Харків”.

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно атакував в районі Тихого. російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 16 НАР, а також 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 292 обстріли позицій захисників України“, – уточнили українські військові.

За добу ЗСУ ліквідували 82 військових РФ: убиті 33, поранені 49 бійців. Також на Харківському напрямку Сили оборони України знищили 49 одиниць озброєння та спецтехніки ворога: три танки, дві артсистеми, 13 авто, 29 безпілотників, 76 укриттів та три місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб: інтенсивність боїв знизилася, на півночі ворог атакував лише один раз

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «ОТУВ “Харків” про втрати РФ: ліквідували 49 одиниць озброєння та 82 військових»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі області залишається тяжкою, але контрольованою, пишуть в ОТУВ “Харків”.".