ОТУВ “Харків” про втрати РФ: ліквідували 49 одиниць озброєння та 82 військових
Фото: Генштаб ЗСУ
Обстановка на півночі області залишається тяжкою, але контрольованою, пишуть в ОТУВ “Харків”.
“На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно атакував в районі Тихого. російські окупанти завдали 1 авіаудар із використанням 16 НАР, а також 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 292 обстріли позицій захисників України“, – уточнили українські військові.
За добу ЗСУ ліквідували 82 військових РФ: убиті 33, поранені 49 бійців. Також на Харківському напрямку Сили оборони України знищили 49 одиниць озброєння та спецтехніки ворога: три танки, дві артсистеми, 13 авто, 29 безпілотників, 76 укриттів та три місця для зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 11:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстановка на півночі області залишається тяжкою, але контрольованою, пишуть в ОТУВ “Харків”.".