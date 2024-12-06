ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных
Фото: Генштаб ВСУ
Обстановка на севере области остается тяжелой, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».
«На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 292 обстрела позиций защитников Украины», – уточнили украинские военные.
За сутки ВСУ ликвидировали 82 военных РФ: убиты 33, ранены 49 бойцов. Также на Харьковском направлении Силы обороны Украины уничтожили 49 единиц вооружения и спецтехники врага: три танка, две артсистемы, 13 авто, 29 беспилотника, 76 укрытий и три места для хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 11:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере области остается тяжелой, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».".