ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных

Обстановка на севере области остается тяжелой, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».

«На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 292 обстрела позиций защитников Украины», – уточнили украинские военные.

За сутки ВСУ ликвидировали 82 военных РФ: убиты 33, ранены 49 бойцов. Также на Харьковском направлении Силы обороны Украины уничтожили 49 единиц вооружения и спецтехники врага: три танка, две артсистемы, 13 авто, 29 беспилотника, 76 укрытий и три места для хранения боеприпасов.