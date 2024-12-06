Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных

Фронт 11:31   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных Фото: Генштаб ВСУ

Обстановка на севере области остается тяжелой, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».

«На Харьковском направлении враг один раз безуспешно атаковал в районе Тихого. Российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 16 НАР, а также 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 292 обстрела позиций защитников Украины», – уточнили украинские военные.

За сутки ВСУ ликвидировали 82 военных РФ: убиты 33, ранены 49 бойцов. Также на Харьковском направлении Силы обороны Украины уничтожили 49 единиц вооружения и спецтехники врага: три танка, две артсистемы, 13 авто, 29 беспилотника, 76 укрытий и три места для хранения боеприпасов.

Читайте также: Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
Новости Харькова — главное за 6.12: из-за ударов ранен мужчина, бои в области
Новости Харькова — главное за 6.12: из-за ударов ранен мужчина, бои в области
06.12.2024, 12:19
«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины
«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины
06.12.2024, 09:40
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
06.12.2024, 06:00
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
06.12.2024, 07:13
Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения
Избили и отобрали 7 тыс. грн: в Харькове четверо юношей получили подозрения
06.12.2024, 12:39

Новости по теме:

10:35
Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине
08:50
Били из авиации, наступали 22 раза – Генштаб о штурмах россиян на Харьковщине
08:25
ГШ: 25 раз наступали россияне на Купянском направлении, 7 атак на Харьковском
08:23
На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ
14:22
«Это сплошные руины, нет дорог» — ОТГВ «Харьков» о штурмах РФ в Волчанске

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков» о потерях РФ: ликвидировали 49 единиц вооружения и 82 военных»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстановка на севере области остается тяжелой, но контролируемой, пишут в ОТГВ «Харьков».".