Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. Наразі триває два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
П’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири бої продовжуються.
Читайте також: «На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. ".