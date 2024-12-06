Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. Наразі триває два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири бої продовжуються.