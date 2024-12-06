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Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00

Фронт 16:51   06.12.2024
Вікторія Яковенко
Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. Наразі триває два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири бої продовжуються.

Читайте також: «На свята окупанти можуть посилити штурми»: як діє ворог на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Шість боїв тривають на Харківському і Куп’янському напрямках – ГШ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. ".