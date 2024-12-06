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Шесть боев продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ на 16:00

Фронт 16:51   06.12.2024
Виктория Яковенко
Шесть боев продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани. Сейчас продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять раз враг атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Западное, четыре боя продолжаются.

Читайте также: «На праздники оккупанты могут усилить штурмы»: как действует враг на Купянщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани. ".