Шесть боев продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани. Сейчас продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять раз враг атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Западное, четыре боя продолжаются.