Без КАБів, але з «шахедами» і «Молниями»: Синєгубов про ситуацію на Харківщині
За добу на Харківщині не зафіксували «прильотів» КАБ. Однак, ЗС РФ обстрілювали регіон дронами.
«Були два «шахеди», які спричинили поранення цивільної особи. Частково ураження цивільної інфраструктури. Мали два дрони «Молния» і безліч FPV-дронів, які б’ють по півночі території, і по Вовчанському і Куп’янському напрямках», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
За його словами, на півночі області – фронт без змін. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять ворожих атак.
«На Куп’янському та Борівському напрямках продовжуємо евакуацію. Це найскладніші наразі території. Понад 70 людей за добу ми евакуювали. Ті люди, які залишаються, наприклад, на лівому березі Куп’янська, там практично неможливо забезпечувати надання будь-яких послуг», – заявив Синєгубов.
Читайте також: Синєгубов: через обстріли РФ поранений чоловік, пошкоджені приватні будинки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, молния, обстріл, Олег Синегубов, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без КАБів, але з «шахедами» і «Молниями»: Синєгубов про ситуацію на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині не зафіксували «прильотів» КАБ. Однак, ЗС РФ обстрілювали регіон дронами.".