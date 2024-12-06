Без КАБів, але з «шахедами» і «Молниями»: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

За добу на Харківщині не зафіксували «прильотів» КАБ. Однак, ЗС РФ обстрілювали регіон дронами.

«Були два «шахеди», які спричинили поранення цивільної особи. Частково ураження цивільної інфраструктури. Мали два дрони «Молния» і безліч FPV-дронів, які б’ють по півночі території, і по Вовчанському і Куп’янському напрямках», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, на півночі області – фронт без змін. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять ворожих атак.

«На Куп’янському та Борівському напрямках продовжуємо евакуацію. Це найскладніші наразі території. Понад 70 людей за добу ми евакуювали. Ті люди, які залишаються, наприклад, на лівому березі Куп’янська, там практично неможливо забезпечувати надання будь-яких послуг», – заявив Синєгубов.