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Без КАБов, но с «Шахедами» и «Молниями»: Синегубов о ситуации на Харьковщине

Происшествия 13:41   06.12.2024
Виктория Яковенко
Без КАБов, но с «Шахедами» и «Молниями»: Синегубов о ситуации на Харьковщине скриншот

За сутки на Харьковщине не зафиксировали «прилетов» КАБ. Однако ВС РФ обстреливали регион дронами.

«Были два «Шахеда», которые повлекли ранение гражданского лица. Частично поражена гражданская инфраструктура. Были два дрона «Молния» и множество FPV-дронов, которые бьют по северу территории, и по Волчанскому и Купянском направлениях», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, на севере области – фронт без изменений. На Купянском направлении украинские защитники отбили пять вражеских атак.

«На Купянском и Боровском направлениях продолжаем эвакуацию. Это самые сложные территории. Более 70 человек за сутки мы эвакуировали. Те люди, которые остаются, например, на левом берегу Купянска, там практически невозможно обеспечивать предоставление каких-либо услуг», — заявил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине не зафиксировали «прилетов» КАБ. Однако ВС РФ обстреливали регион дронами.".