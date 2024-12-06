Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Синегубов: из-за обстрелов РФ ранен мужчина, повреждены частные дома

Украина 08:41   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: из-за обстрелов РФ ранен мужчина, повреждены частные дома Скриншот

В течение суток под вражескими ударами оказалась Чугуевская и Золочевская громада, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 14:00 российский БПЛА «прилетел» по селу Ивашки Золочевской громады. Там повреждены два частных дома, хозпостройки и энергосети.

Также враг бил по Чугуевскому району, добавил Синегубов.

«22:50-23:35 Чугуевский р-н., Чугуевская ТГ., с. Клугино-Башкировка. В результате попадания 1 БПЛА повреждено остекление окон одного здания. Получил ранение мужчина, госпитализированный в больницу», – написал начальник ХОВА.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
Новости Харькова — главное за 6.12: из-за ударов ранен мужчина, бои в области
Новости Харькова — главное за 6.12: из-за ударов ранен мужчина, бои в области
06.12.2024, 08:48
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
06.12.2024, 06:00
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
06.12.2024, 07:13
Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря
Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря
05.12.2024, 18:29
«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины
«Надежно закрепились» – Ахиллес о контратаке ВСУ на севере Харьковщины
06.12.2024, 09:40

Новости по теме:

10:35
Проблем с людьми нет, но воюет неопытная пехота: СОУ о ВС РФ на Харьковщине
10:05
Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома
08:33
Погиб мужчина, ранены трое людей: россияне продолжают бить по Харьковщине
08:41
Из-за прилета по Харьковщине повреждено предприятие: подробности от Синегубова
09:49
Фото обстрелянного россиянами села на Купянщине опубликовали в прокуратуре

Вы читали новость: «Синегубов: из-за обстрелов РФ ранен мужчина, повреждены частные дома»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток под вражескими ударами оказалась Чугуевская и Золочевская громада, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".