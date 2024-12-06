Синегубов: из-за обстрелов РФ ранен мужчина, повреждены частные дома

В течение суток под вражескими ударами оказалась Чугуевская и Золочевская громада, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 14:00 российский БПЛА «прилетел» по селу Ивашки Золочевской громады. Там повреждены два частных дома, хозпостройки и энергосети.

Также враг бил по Чугуевскому району, добавил Синегубов.

«22:50-23:35 Чугуевский р-н., Чугуевская ТГ., с. Клугино-Башкировка. В результате попадания 1 БПЛА повреждено остекление окон одного здания. Получил ранение мужчина, госпитализированный в больницу», – написал начальник ХОВА.