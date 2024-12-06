Синегубов: из-за обстрелов РФ ранен мужчина, повреждены частные дома
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В течение суток под вражескими ударами оказалась Чугуевская и Золочевская громада, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 14:00 российский БПЛА «прилетел» по селу Ивашки Золочевской громады. Там повреждены два частных дома, хозпостройки и энергосети.
Также враг бил по Чугуевскому району, добавил Синегубов.
«22:50-23:35 Чугуевский р-н., Чугуевская ТГ., с. Клугино-Башкировка. В результате попадания 1 БПЛА повреждено остекление окон одного здания. Получил ранение мужчина, госпитализированный в больницу», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 08:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток под вражескими ударами оказалась Чугуевская и Золочевская громада, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".