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Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь

Украина 07:59   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:59

ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом

О возгораниях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, проинформировала в утренней сводке за 6 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожаров из-за обстрелов за сутки не было. Однако был один, в котором погиб мужчина.

«В результате бытового пожара, возникшего в 09:01 в жилом доме в г. Дергачи Харьковского района, погиб 50-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время разведки. Горела кровать на площади 2 м кв. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили: также 83 единицы взрывоопасных предметов выявили и обезвредили пиротехники.

07:05

Ночью тревога на Харьковшине длилась больше двух часов из-за угрозы удара БПЛА

Ночью в соседних регионах Воздушные силы ВСУ заметили российский БПЛА. Он кружил на границе Сумской и Полтавской области. Угроза возникла и для Харьковской, а в 02:13 прозвучала тревога. 

В 02:24 беспилотники покинули воздушное пространство, на Харьковщине (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили отбой.

Читайте также: Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".