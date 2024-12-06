Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:59
ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом
О возгораниях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, проинформировала в утренней сводке за 6 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожаров из-за обстрелов за сутки не было. Однако был один, в котором погиб мужчина.
«В результате бытового пожара, возникшего в 09:01 в жилом доме в г. Дергачи Харьковского района, погиб 50-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время разведки. Горела кровать на площади 2 м кв. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Спасатели добавили: также 83 единицы взрывоопасных предметов выявили и обезвредили пиротехники.
07:05
Ночью тревога на Харьковшине длилась больше двух часов из-за угрозы удара БПЛА
Ночью в соседних регионах Воздушные силы ВСУ заметили российский БПЛА. Он кружил на границе Сумской и Полтавской области. Угроза возникла и для Харьковской, а в 02:13 прозвучала тревога.
В 02:24 беспилотники покинули воздушное пространство, на Харьковщине (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили отбой.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".