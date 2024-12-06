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ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом

Происшествия 07:55   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: шесть пожаров было на Харьковщине, один – со смертельным исходом

О возгораниях, которые возникли на Харьковщине в течение суток, проинформировала в утренней сводке за 6 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Пожаров из-за обстрелов за сутки не было. Однако был один, в котором погиб мужчина.

«В результате бытового пожара, возникшего в 09:01 в жилом доме в г. Дергачи Харьковского района, погиб 50-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели во время разведки. Горела кровать на площади 2 м кв. Причина возникновения возгорания устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили: также 83 единицы взрывоопасных предметов выявили и обезвредили пиротехники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О возгораниях, которые возникли на Харьковщине в течение суток проинформировали в утренней сводке за 6 декабря пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".