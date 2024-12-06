Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком

Події 07:55   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком

Про загоряння, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала у ранковому зведенні за 6 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Пожеж через обстріли за добу не було. Однак був один, у якому загинув чоловік.

Внаслідок побутової пожежі, що виникла о 09:01 в житловому будинку у м. Дергачі Харківського району, загинув 50-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час розвідки. Горіло ліжко на площі 2 м кв. Причина виникнення загоряння встановлюється“, – уточнили у ДСНС.

Рятувальники додали: також 83 одиниці вибухонебезпечних предметів виявили та знешкодили піротехніки.

Читайте також: Відключення світла на Харківщині: кого сьогодні торкнуться і скільки триватимуть

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
06.12.2024, 07:55
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
06.12.2024, 07:38
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
06.12.2024, 07:59
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
06.12.2024, 07:13
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
06.12.2024, 06:00
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
05.12.2024, 18:29

Новини за темою:

07:58
Горіло у Харкові та Харківському районі: дві пожежі було через удари РФ – ДСНС
08:29
Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС
08:10
Чоловік загинув у вогні у Богодухівському районі, горів будинок: дані від ДСНС
14:50
Рятувальники вже 2 місяці очікують дощі – ДСНС про пожежі в Харкові й області
11:57
Понад пів тисячі пожеж виникло в екосистемах регіону за минулий тиждень

Ви читали новину: «ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 07:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загоряння, що виникли на Харківщині протягом доби, проінформувала у ранковому зведенні за 6 грудня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. ".