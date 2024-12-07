Експерт: до 12 години без світла можуть сидіти харків’яни, коли будуть морози
Якщо середньодобова температура опуститься до 10 градусів морозу, харків’яни можуть проводити без світла по 10-12 годин, сказав в етері “КИЇВ24” експерт Станіслав Ігнатьєв.
Під час морозів найбільш уразливими будуть великі міста-мільйонники, уточнив голова ради української асоціації відновлювальної енергетики.
“Якщо середньодобова температура буде менше десяти градусів Цельсія, то будемо очікувати по 10-12 годин без стабільного електропостачання на добу. Найбільш вразливими будуть великі міста-мільйонники такі, як Київ, Харків, Одеса. Також у зоні ризику є місто Львів. Але більше буде зрозуміло після наслідків наступної атаки – що ворог пошкодить. І будемо дякувати нашим ЗСУ, що вони мужньо відбивають атаки і пошкодження, які є, якщо можна так говорити, мінімальні”, – пояснив Ігнатьєв.
Наразі, додав експерт, ворог намагається пошкодити великі підстанції НЕК “Укренерго”.
“Які відповідають за передачу великих генеруючих потужностей, це – атомна енергетика, в першу чергу, до рівня різних областей, де вже обленерго здійснюють розподіл територією кожною областю окремо”, – зазначив експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 16:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо середньодобова температура опуститься до 10 градусів морозу, харків’яни можуть проводити без світла по 10-12 годин, сказав в етері “КИЇВ24” експерт Станіслав Ігнатьєв. ".