Експерт: до 12 години без світла можуть сидіти харків’яни, коли будуть морози

Якщо середньодобова температура опуститься до 10 градусів морозу, харків’яни можуть проводити без світла по 10-12 годин, сказав в етері “КИЇВ24” експерт Станіслав Ігнатьєв.

Під час морозів найбільш уразливими будуть великі міста-мільйонники, уточнив голова ради української асоціації відновлювальної енергетики.

“Якщо середньодобова температура буде менше десяти градусів Цельсія, то будемо очікувати по 10-12 годин без стабільного електропостачання на добу. Найбільш вразливими будуть великі міста-мільйонники такі, як Київ, Харків, Одеса. Також у зоні ризику є місто Львів. Але більше буде зрозуміло після наслідків наступної атаки – що ворог пошкодить. І будемо дякувати нашим ЗСУ, що вони мужньо відбивають атаки і пошкодження, які є, якщо можна так говорити, мінімальні”, – пояснив Ігнатьєв.

Наразі, додав експерт, ворог намагається пошкодити великі підстанції НЕК “Укренерго”.

“Які відповідають за передачу великих генеруючих потужностей, це – атомна енергетика, в першу чергу, до рівня різних областей, де вже обленерго здійснюють розподіл територією кожною областю окремо”, – зазначив експерт.