Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы

Если среднесуточная температура опустится до 10 градусов мороза, харьковчане могут проводить без света по 10-12 часов, сказал в эфире «КИЕВ24» эксперт Станислав Игнатьев.

Во время морозов наиболее уязвимыми будут большие города-миллионники, уточнил председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

«Если среднесуточная температура будет меньше десяти градусов по Цельсию, то будем ожидать по 10-12 часов без стабильного электроснабжения в сутки. Наиболее уязвимыми будут крупные города-миллионники, такие, как Киев, Харьков, Одесса. Также в зоне риска есть город Львов. Но больше будет понятно после последствий следующей атаки – что враг повредит. И будем благодарить наших ВСУ, что они мужественно отражают атаки и повреждения, которые есть, если можно так говорить, минимальные», – объяснил Игнатьев.

На данный момент, добавил эксперт, враг пытается повредить большие подстанции НЭК «Укрэнерго».

«Которые отвечают за передачу больших генерирующих мощностей– это атомная энергетика, в первую очередь, до уровня разных областей, где уже облэнерго осуществляют распределение по территории каждой области отдельно», – отметил эксперт.