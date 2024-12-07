Live
  • Сб 07.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы

Общество 16:00   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы

Если среднесуточная температура опустится до 10 градусов мороза, харьковчане могут проводить без света по 10-12 часов, сказал в эфире «КИЕВ24» эксперт Станислав Игнатьев. 

Во время морозов наиболее уязвимыми будут большие города-миллионники, уточнил председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

«Если среднесуточная температура будет меньше десяти градусов по Цельсию, то будем ожидать по 10-12 часов без стабильного электроснабжения в сутки. Наиболее уязвимыми будут крупные города-миллионники, такие, как Киев, Харьков, Одесса. Также в зоне риска есть город Львов. Но больше будет понятно после последствий следующей атаки – что враг повредит. И будем благодарить наших ВСУ, что они мужественно отражают атаки и повреждения, которые есть, если можно так говорить, минимальные», – объяснил Игнатьев.

На данный момент, добавил эксперт, враг пытается повредить большие подстанции НЭК «Укрэнерго».

«Которые отвечают за передачу больших генерирующих мощностей– это атомная энергетика, в первую очередь, до уровня разных областей, где уже облэнерго осуществляют распределение по территории каждой области отдельно», – отметил эксперт.

Читайте также: Терехов: 160 тысяч харьковчан остались без квартир, как будут отстраивать дома

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)
«Так умирает враг на Харьковщине» – ликвидация пехоты россиян (видео)
07.12.2024, 13:25
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
«Не могу сказать, что Харьков может спать спокойно» – Коваленко
07.12.2024, 12:10
За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
06.12.2024, 19:24
Из стройматериалов по завышенным ценам хотят сделать укрытие на Харьковщине
Из стройматериалов по завышенным ценам хотят сделать укрытие на Харьковщине
06.12.2024, 22:00
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы
Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы
07.12.2024, 16:00

Новости по теме:

07:13
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
07:24
Когда и кому сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
09:41
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
07:04
На Харьковщине ввели аварийные отключения света (дополнено)
20:40
Когда в Харькове и области завтра не будет света – данные «Харьковоблэнерго»

Вы читали новость: «Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если среднесуточная температура опустится до 10 градусов мороза, харьковчане могут проводить без света по 10-12 часов, сказал в эфире «КИЕВ24» эксперт Станислав Игнатьев. ".