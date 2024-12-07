Эксперт: до 12 часов без света могут сидеть харьковчане, когда наступят морозы
Если среднесуточная температура опустится до 10 градусов мороза, харьковчане могут проводить без света по 10-12 часов, сказал в эфире «КИЕВ24» эксперт Станислав Игнатьев.
Во время морозов наиболее уязвимыми будут большие города-миллионники, уточнил председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики.
«Если среднесуточная температура будет меньше десяти градусов по Цельсию, то будем ожидать по 10-12 часов без стабильного электроснабжения в сутки. Наиболее уязвимыми будут крупные города-миллионники, такие, как Киев, Харьков, Одесса. Также в зоне риска есть город Львов. Но больше будет понятно после последствий следующей атаки – что враг повредит. И будем благодарить наших ВСУ, что они мужественно отражают атаки и повреждения, которые есть, если можно так говорить, минимальные», – объяснил Игнатьев.
На данный момент, добавил эксперт, враг пытается повредить большие подстанции НЭК «Укрэнерго».
«Которые отвечают за передачу больших генерирующих мощностей– это атомная энергетика, в первую очередь, до уровня разных областей, где уже облэнерго осуществляют распределение по территории каждой области отдельно», – отметил эксперт.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 16:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если среднесуточная температура опустится до 10 градусов мороза, харьковчане могут проводить без света по 10-12 часов, сказал в эфире «КИЕВ24» эксперт Станислав Игнатьев. ".