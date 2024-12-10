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Генштаб: окупанти продовжують бити з авіації по Харківщині, було 13 боїв

Україна 08:40   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: окупанти продовжують бити з авіації по Харківщині, було 13 боїв

На Харківському напрямку протягом доби Сили оборони стримали шість атак окупантів, передає Генштаб ЗСУ.

Росіяни штурмували наші позиції на півночі область в районі Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку зафіксували сім боїв.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Лозової та Загризового”, – додали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Лозову та Кругляківку.

Втрати окупантів наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 08:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку протягом доби Сили оборони стримали шість атак окупантів, передає Генштаб ЗСУ.".