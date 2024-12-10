Генштаб: окупанти продовжують бити з авіації по Харківщині, було 13 боїв
На Харківському напрямку протягом доби Сили оборони стримали шість атак окупантів, передає Генштаб ЗСУ.
Росіяни штурмували наші позиції на півночі область в районі Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку зафіксували сім боїв.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Лозової та Загризового”, – додали в ГШ.
Також ворог скинув авіабомби на Лозову та Кругляківку.
Втрати окупантів наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 08:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку протягом доби Сили оборони стримали шість атак окупантів, передає Генштаб ЗСУ.".