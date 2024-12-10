Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев

На Харьковском направлении в течение суток Силы обороны сдержали шесть атак оккупантов, передает Генштаб ВСУ.

Россияне штурмовали наши позиции на севере область в районе Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении зафиксировали семь боев.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызового», – добавили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Лозовую и Кругляковку.

Потери оккупантов на данный момент такие: