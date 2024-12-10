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Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев

Украина 08:40   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении в течение суток Силы обороны сдержали шесть атак оккупантов, передает Генштаб ВСУ.

Россияне штурмовали наши позиции на севере область в районе Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении зафиксировали семь боев.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызового», – добавили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Лозовую и Кругляковку.

Потери оккупантов на данный момент такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение суток Силы обороны сдержали шесть атак оккупантов, передает Генштаб ВСУ.".