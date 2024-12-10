Генштаб: оккупанты продолжают бить из авиации по Харьковщине, было 13 боев
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении в течение суток Силы обороны сдержали шесть атак оккупантов, передает Генштаб ВСУ.
Россияне штурмовали наши позиции на севере область в районе Глубокого и Волчанска. На Купянском направлении зафиксировали семь боев.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой и Загрызового», – добавили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Лозовую и Кругляковку.
Потери оккупантов на данный момент такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 08:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении в течение суток Силы обороны сдержали шесть атак оккупантов, передает Генштаб ВСУ.".