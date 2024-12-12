Відключення електроенергії на Харківщині: хто сьогодні буде без світла
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ “Харківобленерго” повідомили про відключення в регіоні та поінформували, у кого і о котрій сьогодні не буде світла.
Енергетики уточнили, що графіки відключення електроенергії сьогодні діятимуть з 07:00 до 22:00. Це стосується побутових споживачів, а також бізнесу та промисловості.
Раніше “Харківобленерго” публікувало графік відключення електрики в області з 7 по 13 грудня.
Визначити свою групу можна за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 07:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили про відключення в регіоні та поінформували, у кого і о котрій сьогодні не буде світла.".