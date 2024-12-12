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Відключення електроенергії на Харківщині: хто сьогодні буде без світла

Суспільство 07:17   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відключення електроенергії на Харківщині: хто сьогодні буде без світла Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” повідомили про відключення в регіоні та поінформували, у кого і о котрій сьогодні не буде світла.

Енергетики уточнили, що графіки відключення електроенергії сьогодні діятимуть з 07:00 до 22:00. Це стосується побутових споживачів, а також бізнесу та промисловості.

Раніше “Харківобленерго” публікувало  графік відключення електрики в області з 7 по 13 грудня.

Фото: АТ “Харківобленерго”

Визначити свою групу можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили про відключення в регіоні та поінформували, у кого і о котрій сьогодні не буде світла.".