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У Златопіль на Харківщині повернули світло після ракетного обстрілу (фото)

Суспільство 15:18   11.12.2024
Вікторія Яковенко
У Златопіль на Харківщині повернули світло після ракетного обстрілу (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Електропостачання відновили у місті Златопіль після ударів РФ 10 грудня.

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», внаслідок «прильоту» були пошкоджені повітряні лінії, через що без світла залишилися побутові та юридичні споживачі.

«Для проведення аварійно-відновлювальних робіт були задіяні фахівці лінійних бригад розподільчих мереж, дві одиниці автотранспортної техніки та дві одиниці спецтехніки. Було замінено понад 300 метрів пошкодженого проводу. Усі знеструмлені споживачі були заживлені цього ж дня о 23:50», – зазначили енергетики.

свет вернули в Златополь
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет вернули в Златополь
Фото: АТ “Харківобленерго”

Нагадаємо, вранці ЗС РФ двічі атакували місто Златопіль Лозівського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував тактику подвійного удару. У Харківській обласній прокуратурі попередньо з’ясували, що окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М». Постраждали 17 людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання відновили у місті Златопіль після ударів РФ 10 грудня.".