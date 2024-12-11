У Златопіль на Харківщині повернули світло після ракетного обстрілу (фото)

Електропостачання відновили у місті Златопіль після ударів РФ 10 грудня.

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», внаслідок «прильоту» були пошкоджені повітряні лінії, через що без світла залишилися побутові та юридичні споживачі.

«Для проведення аварійно-відновлювальних робіт були задіяні фахівці лінійних бригад розподільчих мереж, дві одиниці автотранспортної техніки та дві одиниці спецтехніки. Було замінено понад 300 метрів пошкодженого проводу. Усі знеструмлені споживачі були заживлені цього ж дня о 23:50», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, вранці ЗС РФ двічі атакували місто Златопіль Лозівського району. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував тактику подвійного удару. У Харківській обласній прокуратурі попередньо з’ясували, що окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М». Постраждали 17 людей.