В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)

Электроснабжение возобновили в городе Златополь после ударов РФ 10 декабря.

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» были повреждены воздушные линии, из-за чего без света остались бытовые и юридические потребители.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы специалисты линейных бригад распределительных сетей, две единицы автотранспортной техники и две единицы спецтехники. Было заменено более 300 метров поврежденного провода. Все обесточенные потребители были запитаны в этот же день в 23:50», — отметили энергетики.

Напомним, 10 декабря утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг применил тактику двойного удара. В Харьковской областной прокуратуре предварительно выяснили, что оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Пострадали 17 человек.