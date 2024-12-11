В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)
Электроснабжение возобновили в городе Златополь после ударов РФ 10 декабря.
Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» были повреждены воздушные линии, из-за чего без света остались бытовые и юридические потребители.
«Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы специалисты линейных бригад распределительных сетей, две единицы автотранспортной техники и две единицы спецтехники. Было заменено более 300 метров поврежденного провода. Все обесточенные потребители были запитаны в этот же день в 23:50», — отметили энергетики.
Напомним, 10 декабря утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг применил тактику двойного удара. В Харьковской областной прокуратуре предварительно выяснили, что оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Пострадали 17 человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", обстрел, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение возобновили в городе Златополь после ударов РФ 10 декабря.".