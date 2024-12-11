Live
  • Ср 11.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.61
  • EUR 43.82

В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)

Общество 15:18   11.12.2024
Виктория Яковенко
В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Электроснабжение возобновили в городе Златополь после ударов РФ 10 декабря.

Как рассказали в АО «Харьковоблэнерго», в результате «прилета» были повреждены воздушные линии, из-за чего без света остались бытовые и юридические потребители.

«Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы специалисты линейных бригад распределительных сетей, две единицы автотранспортной техники и две единицы спецтехники. Было заменено более 300 метров поврежденного провода. Все обесточенные потребители были запитаны в этот же день в 23:50», — отметили энергетики.

свет вернули в Златополь
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
свет вернули в Златополь
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, 10 декабря утром ВС РФ дважды атаковали город Златополь Лозовского района. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг применил тактику двойного удара. В Харьковской областной прокуратуре предварительно выяснили, что оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Пострадали 17 человек.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
Новости Харькова — главное за 11.12: 19 раненых, какие дома снесут в городе
Новости Харькова — главное за 11.12: 19 раненых, какие дома снесут в городе
11.12.2024, 14:55
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
11.12.2024, 13:18
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
11.12.2024, 14:50
Сегодня 11 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 декабря: какой праздник и день в истории
11.12.2024, 06:00
В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)
В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)
11.12.2024, 15:18

Новости по теме:

18:33
Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго
14:07
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря
07:13
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
09:41
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
13:45
Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса

Вы читали новость: «В Златополь на Харьковщине вернули свет после ракетного обстрела (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение возобновили в городе Златополь после ударов РФ 10 декабря.".