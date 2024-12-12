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Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света

Общество 07:17   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили об отключениях в регионе и проинформировали, у кого и во сколько сегодня не будет света.

Энергетики уточнили, что графики отключения электроэнергии сегодня будут действовать с 07:00 до 22:00. Это касается бытовых потребителей, а также бизнеса и промышленности.

Ранее «Харьковоблэнерго» публиковало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Определить свою группу можно по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили об отключениях в регионе и проинформировали, у кого и во сколько сегодня не будет света.".