Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили об отключениях в регионе и проинформировали, у кого и во сколько сегодня не будет света.
Энергетики уточнили, что графики отключения электроэнергии сегодня будут действовать с 07:00 до 22:00. Это касается бытовых потребителей, а также бизнеса и промышленности.
Ранее «Харьковоблэнерго» публиковало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 07:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили об отключениях в регионе и проинформировали, у кого и во сколько сегодня не будет света.".