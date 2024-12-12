Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили об отключениях в регионе и проинформировали, у кого и во сколько сегодня не будет света.

Энергетики уточнили, что графики отключения электроэнергии сегодня будут действовать с 07:00 до 22:00. Это касается бытовых потребителей, а также бизнеса и промышленности.

Ранее «Харьковоблэнерго» публиковало график отключения электричества в области с 7 по 13 декабря.

Определить свою группу можно по ссылке.